Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori bis è nato Geremia

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. Lunedì 3 novembre, come annunciato nella serata di ieri dallo chef, è venuto al mondo Geremia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori bis, è nato Geremia - Il 3 novembre alle ore 8 è nato Geremia, come annuncia lo chef pubblicando una foto su Instagram, condivisa anche dalla ... Segnala fanpage.it

Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini - Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini. Secondo msn.com

Enrico Bartolini papà bis: il nome scelto non è però quello che avevano annunciato - Enrico Bartolini e Roberta Morise sono diventati genitori bis: ecco il nome che hanno scelto per il secondo figlio ... Come scrive notizie.it