Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori bis è nato Geremia

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. Lunedì 3 novembre, come annunciato nella serata di ieri dallo chef, è venuto al mondo Geremia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

