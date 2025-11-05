Roberta Morise e Enrico Bartolini genitori bis | È arrivato Geremia

(Adnkronos) – Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato l'arrivo di un maschietto con una storia condivisa su Instagram: "Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io la mamma non vediamo l'ora di viverla insieme". Queste le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

