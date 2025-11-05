Rob Jetten avvia i negoziati per una coalizione di governo nei Paesi Bassi

Il 4 novembre Rob Jetten, vincitore delle elezioni legislative anticipate del 29 ottobre, ha compiuto il primo passo verso la formazione di un governo, nominando un negoziatore per mediare tra i partiti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Rob Jetten avvia i negoziati per una coalizione di governo nei Paesi Bassi

