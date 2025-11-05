Ritrovato dopo 55 anni il pipistrello fantasma del deserto del Karakum | le prime immagini di un orecchione turkmeno
Dopo 55 anni è stato riscoperto e filmato per la prima volta nel deserto del Karakum l’orecchione turkmeno, un pipistrello creduto ormai scomparso. Questa riscoperta porterà anche alla creazione di una nuova area protetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
