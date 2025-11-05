Ritrovato dopo 55 anni il pipistrello fantasma del deserto del Karakum | le prime immagini di un orecchione turkmeno

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 55 anni è stato riscoperto e filmato per la prima volta nel deserto del Karakum l’orecchione turkmeno, un pipistrello creduto ormai scomparso. Questa riscoperta porterà anche alla creazione di una nuova area protetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ritrovato dopo 55 anniRitrovato dopo 55 anni il pipistrello “fantasma” del deserto del Karakum: le prime immagini di un orecchione turkmeno - Dopo 55 anni è stato riscoperto e filmato per la prima volta nel deserto del Karakum l’orecchione turkmeno, un pipistrello creduto ormai scomparso ... Riporta fanpage.it

«L'Istituto Flora è nato con noi»: le alunne del 1970 si ritrovano 55 anni dopo - Festa per i cinquant'anni dal diploma, per la prima classe avviata dall'Istituto scolastico Federico Flora di Pordenone nel 1970. Come scrive ilgazzettino.it

ritrovato dopo 55 anniIn amicizia la IIIA del ‘Sylos’ di Bitonto si ritrova dopo 55 anni - È la frase, incisa in latino su un segnalibro con l’immagine del Liceo Classico “Carmine Sylos”, che gli ex studenti della III A dell’anno scolastico ... Lo riporta dabitonto.com

Cerca Video su questo argomento: Ritrovato Dopo 55 Anni