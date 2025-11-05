Ritrovata la ragazza scomparsa a Montalcino | era in un bosco non lontano da casa Sta bene
Dopo oltre un giorno di ricerche senza sosta, è arrivata nella stasera, 5 novembre 2025, la notizia più bella: Viktoria Peroni, la ventenne di Montalcino di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio, martedì 4 novembre, è stata ritrovata viva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
ATTENZIONE: la ragazza è stata ritrovata e accompagnata a casa. Grazie a tutte e a tutti - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza scomparsa a Montalcino, ritrovata viva Viktoria Peroni - Secondo quanto si apprende, la giovane è stata individuata in una zona boschiva e sono in corso gl ... Da radiosienatv.it
Ritrovata la ragazza scomparsa, dopo oltre 24 ore il lieto fine - MONTALCINO: Dopo oltre 24 ore di ricerche è stata ritrovata sana e salva la ragazza di 20 anni che si era allontanata da casa nel primo pomeriggio di ieri ... toscanamedianews.it scrive
Montalcino: ritrovata la giovane Viktoria Peroni - Dopo circa 36 ore di ricerche serrate nei boschi limitrofi all’ abitato grazie alla segnalazione di un cittadino è stata ritrovata viva la giovane Viktoria Peroni che si era allontanata da casa intorn ... Si legge su antennaradioesse.it