Ritrovata la ragazza scomparsa a Montalcino | era in un bosco non lontano da casa Sta bene

Dopo oltre un giorno di ricerche senza sosta, è arrivata nella stasera, 5 novembre 2025, la notizia più bella: Viktoria Peroni, la ventenne di Montalcino di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio, martedì 4 novembre, è stata ritrovata viva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ritrovata la ragazza scomparsa a Montalcino: era in un bosco non lontano da casa. Sta bene

