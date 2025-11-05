Ritorno al futuro il governo scommette sul rientro delle nostre intelligenze | con un piano e 50 mln sul tavolo più 11 miliardi per le infrastrutture

Il governo scommette sulle nostre eccellenze e sulle menti più brillanti in fuga all’estero: e stanzia un piano, 50 mln sul tavolo e 11 miliardi per le infrastrutture, sul rientro dei talenti italiani. «Rafforzare l’attrattività internazionale dell’Italia è una priorità strategica del nostro governo – ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Question time alla Camera di oggi –. L’attrazione di capitale umano è una delle componenti principali della diplomazia e della crescita – ha quindi proseguito il leader forzista –. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il nostro tessuto imprenditoriale e dare nuova linfa al sistema accademico, scientifico e culturale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

