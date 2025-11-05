Ritorno ai Mercanti la terza edizione tra mostre e spettacoli

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno torna la manifestazione "Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte", giunta alla sua III edizione. L'appuntamento, con eventi a ingresso gratuito, si terrà sabato 8 e domenica 9 novembre presso l’Arco Catalano, in via Mercanti. L'evento inaugurale è previsto per sabato alle ore 19:00. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ritorno mercanti terza edizione"Ritorno ai Mercanti", la terza edizione tra mostre e spettacoli - A Salerno torna la manifestazione "Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte", giunta alla sua III edizione. Secondo salernotoday.it

ritorno mercanti terza edizioneSalerno, Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”: III edizione - Sabato e domenica eventi a ingresso gratuito Sabato 8 novembre 2025, alle ore 19. Lo riporta zon.it

Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”: presentato il programma della terza edizione - Per tutto il periodo rimarranno allestite le mostre permanenti a cura dell’Istituto Professionale F. salernotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Mercanti Terza Edizione