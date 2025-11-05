Lunedì, treno delle 7.42 in ritardo di mezz’ora, tanto per cominciare bene la settimana. Arrivo a Milano-Cadorna alle 8.42 anziché alle 8.12. Martedì, va un po’ meglio: solo 20 minuti di ritardo (su un viaggio di mezz’oretta, +66% di tempo di percorrenza). Ma niente paura, si recupera al ritorno: il 17.17, infatti, non compare fino alle 17.23 e non si mette in moto prima delle 17.31. Cronache quotidiane da una delle tante linee Trenord che connettono Milano con l’hinterland e il resto della regione. Poco importa quale, tanto il leitmotiv è sempre lo stesso, al netto di qualche piccola variazione in meglio o in peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritardi in real time