Risultati Champions League anche la Juve fermata dal pari con lo Sporting | ecco com’è andata

Inter News 24 Risultati Champions League, anche la Juve fermata dal pari con lo Sporting: ecco come sono andate le sfide di stasera. Serata complicata per le italiane in Champions League. Dopo il pareggio del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, anche la Juventus frena. All’Allianz Stadium, la squadra del neo-tecnico Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona. Portoghesi subito in vantaggio dopo 12 minuti con Araujo; a rimettere (parzialmente) le cose a posto ci ha pensato l’attaccante serbo Dusan Vlahovic con la zampata del pareggio. L’arrivo di Spalletti non inverte la rotta europea: la Vecchia Signora resta a 3 punti in 4 partite (tre pareggi e una sconfitta). 🔗 Leggi su Internews24.com

