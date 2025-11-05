Risultati Champions League anche la Juve fermata dal pari con lo Sporting | ecco com’è andata

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Risultati Champions League, anche la Juve fermata dal pari con lo Sporting: ecco come sono andate le sfide di stasera. Serata complicata per le italiane in Champions League. Dopo il pareggio del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, anche la Juventus frena. All’Allianz Stadium, la squadra del neo-tecnico Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 contro lo Sporting Lisbona. Portoghesi subito in vantaggio dopo 12 minuti con Araujo; a rimettere (parzialmente) le cose a posto ci ha pensato l’attaccante serbo Dusan Vlahovic con la zampata del pareggio. L’arrivo di Spalletti non inverte la rotta europea: la Vecchia Signora resta a 3 punti in 4 partite (tre pareggi e una sconfitta). 🔗 Leggi su Internews24.com

risultati champions league anche la juve fermata dal pari con lo sporting ecco com8217232 andata

© Internews24.com - Risultati Champions League, anche la Juve fermata dal pari con lo Sporting: ecco com’è andata

Approfondisci con queste news

risultati champions league juveChampions, Napoli-Eintracht 0-0. Juventus-Sporting 0-1: live - Mentre ora tocca alla Juventus che affronta lo Sporting (in diretta su ... Scrive tg24.sky.it

risultati champions league juveRISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ C’è subito Conte, in campo! Diretta gol live score (4 novembre 2025) - Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score oggi, martedì 4 novembre 2025, delle partite per la 4^ giornata: ecco Juventus e Napoli. Segnala ilsussidiario.net

risultati champions league juvejuve-sporting finisce 1-1 - La squadra di Spalletti non riesce a ottenere il successo e resta al limite della zona playoff con 3 punti in 4 gare. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Champions League Juve