Rischio vulcanico confermata l’allerta gialla ai Campi Flegrei

Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta gialla per il rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei, dopo i recenti episodi di sciame sismico registrati negli ultimi giorni. La decisione, presa in seguito alla riunione della Commissione Grandi Rischi – settore vulcanico – recepisce il nuovo aggiornamento delle strategie operative approvato con decreto del Capo Dipartimento lo scorso 30 ottobre. Una misura che rafforza il coordinamento tra le istituzioni e consolida la gestione del rischio sul territorio. La ridefinizione dei livelli di allerta nell’area vulcanica rispecchia i progressi scientifici e i risultati del monitoraggio continuo condotto dall’ INGV. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

