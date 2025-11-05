Rischio vulcanico confermata l’allerta gialla ai Campi Flegrei
Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta gialla per il rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei, dopo i recenti episodi di sciame sismico registrati negli ultimi giorni. La decisione, presa in seguito alla riunione della Commissione Grandi Rischi – settore vulcanico – recepisce il nuovo aggiornamento delle strategie operative approvato con decreto del Capo Dipartimento lo scorso 30 ottobre. Una misura che rafforza il coordinamento tra le istituzioni e consolida la gestione del rischio sul territorio. La ridefinizione dei livelli di allerta nell’area vulcanica rispecchia i progressi scientifici e i risultati del monitoraggio continuo condotto dall’ INGV. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Campi Flegrei: confermata l'allerta gialla per rischio vulcanico - X Vai su X
Campi Flegrei 2025: test operativo al Porto di Napoli per il Piano nazionale di rischio vulcanico https://www.rtalive.it/2025/10/campi-flegrei-2025-test-operativo-al-porto-napoli-piano-nazionale-rischio-vulcanico/168379/ #rtalive #campiflegrei #RegioneCampan - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, confermata allerta gialla per rischio vulcanico: cosa significa - La decisione è basata sulle valutazioni relative all’andamento delle fenomenologie in corso nel vulcano Cam ... Secondo tg24.sky.it
Protezione Civile, confermata allerta gialla per rischio vulcanico ai Campi Flegrei - Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato il livello di allerta giallo per rischio vulcanico in area flegrea e ... Lo riporta ilpuntoamezzogiorno.it
Campi Flegrei: Protezione civile, confermata allerta gialla rischio vulcanico - Il dipartimento della Protezione civile ha confermato il livello di allerta giallo per rischio vulcanico in area flegrea e l'adozione ... Secondo agenzianova.com