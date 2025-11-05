Rischio vulcanico Campi Flegrei è scattata l’allerta! Protezione Civile in stato di attenzione massima
Il Dipartimento della Protezione Civile ha ufficialmente confermato il mantenimento del livello di allerta giallo per il rischio vulcanico relativo ai Campi Flegrei, annunciando contestualmente l’adozione della fase 2 di Attenzione. Questa decisione giunge al termine di approfondite valutazioni sull’andamento del fenomeno in corso nella caldera, emerse durante l’ultima riunione della Commissione Grandi Rischi, specificamente il settore rischio vulcanico. La conferma tiene anche conto dell’aggiornamento delle strategie operative e dei nuovi livelli di allerta, approvati con decreto del Capo Dipartimento lo scorso 30 ottobre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
