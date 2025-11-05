Rischio incendio Stellantis richiama 375mila suv ibridi in tutto il mondo

Richiamati 375mila suv ibridi Jeep Wrangler e Grand Cherokee a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rischio incendio, Stellantis richiama 375mila suv ibridi in tutto il mondo

Leggi anche questi approfondimenti

Stellantis richiama 375.000 SUV Jeep per rischio incendio - facebook.com Vai su Facebook

Stellantis richiama 375mila suv in tutto il mondo per rischio incendio: "Parcheggiate all'aperto e lontano dagli edifici" - L'annuncio della casa automobilistica riguarda alcuni modelli Jeep Wrangler 4xe prodotti tra il 2020 e il 2025 e Jeep Grand Cherokee 4xe prodotti tra il 2022 e il 2026 ... Lo riporta today.it

Stellantis richiama 320mila modelli Jeep ibridi negli Stati Uniti per rischio di incendio alle batterie - in prodotti tra il 2020 e il 2025 rientrano nel richiamo volontario ... Come scrive ilsole24ore.com

Stellantis richiama 375.000 Suv ibridi in tutto il mondo - Fino al ritiro i proprietari dovrebbero parcheggiare lontano da edifici e astenersi dal ricaricare i veicoli a causa dei rischi di incendio ... Scrive msn.com