Rischio incendio delle batterie | Stellantis richiama 375mila Jeep ibride plug-in in tutto il mondo

Il richiamo riguarda esemplari di Jeep Wrangler 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe prodotti dal 2020 al 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rischio incendio delle batterie: Stellantis richiama 375mila Jeep ibride plug-in in tutto il mondo

