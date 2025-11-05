Rischia di morire nel bosco soccorsi in azione

Perugiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accusa un malore mentre cerca i funghi nel bosco. È successo questa mattina nei pressi della diga di Valfabbrica dove un uomo si è sentito male. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino e speleologico dell’Umbria Sasu.Da quanto emerge dalle prime informazioni i soccorritori si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

