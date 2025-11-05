Ripensare il tempo al lavoro significa passare dalla logica della reazione a quella del ritmo proteggere spazi di pensiero e rigenerazione
Quando parliamo di tempo viviamo un paradosso: possiamo fare sempre di più in meno tempo, ma non abbiamo mai tempo. L'urgenza è diventata la norma. Armonizzare Kronos e Kairos sarà una competenza manageriale del futuro: saper scegliere il tempo e ritmo giusti e allenare la capacità di rallentare come nuova forma di lucidità e benessere sostenibile.
Il concetto di paternità sta cambiando. È il tempo di un maschile più gentile, che non teme di essere presente, affettuoso e parte integrante della crescita dei propri figli. Ripensare la paternità è anche un atto di giustizia sociale, che promuove una cultura dell
Ripensare gli spazi di lavoro aumenta la produttività - SCRIVANIE piene di cavi aggrovigliati, luci al neon che affaticano la vista e stanze che sembrano più adatte a una catena di montaggio che a un ufficio moderno.