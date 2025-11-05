Riparte il restyling del lungomare
Si chiude il cantiere delle balaustre. Si riapre quello del restyling. Il lungomare di San Benedetto è in continua evoluzione. Il cantiere per la riqualificazione dell'ultimo tratto di viale Rinascimento è tornato ufficialmente operativo dopo la pausa estiva che aveva consentito a cittadini e turisti di godersi il viale in tutta la sua lunghezza. L'intervento di riqualificazione complessiva entra ora nella fase più significativa e andrà avanti fino alla prossima primavera, con conclusione prevista entro l'inverno 2026. "Stiamo installando la nuova segnaletica verticale, le deviazioni temporanee e tutti gli apprestamenti necessari per l'avvio del cantiere di restyling del Lungomare.
