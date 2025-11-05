Riparte Doppio Senso | percorsi tattili per pubblico non vedente alla Peggy Guggenheim

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia rinnova il suo impegno verso l’accessibilità con la nuova edizione - la decima - di “Doppio Senso. Percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim”, programma di inclusione museale rivolto al pubblico vedente, non vedente e ipovedente. Quest'anno il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

