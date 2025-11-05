Rinnovo Vlahovic | la Juve potrebbe offrire un accordo lungo a queste cifre! Novità importanti sul futuro del centravanti serbo
Rinnovo Vlahovic: la Juventus offre un contratto lungo ma non andrà oltre i 6 milioni, il serbo chiede un premio alla firma per prolungare. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Nonostante il serbo sia tornato al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti (autore di due gol nelle ultime tre gare) e abbia manifestato la volontà di restare a Torino, il nodo per il rinnovo contrattuale è ancora lontano dall’essere sciolto. Come riportato dal giornalista Marco Conterio sul suo account X, la distanza tra le parti è principalmente economica e riguarda una voce specifica: il premio alla firma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Vlahovic dopo Juve-Sporting: "Sentito un dolore al flessore. Rinnovo? Penso al presente" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita, Chiellini ha aperto al rinnovo di Vlahovic e ha definito Spalletti l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo con la Juve Intanto Dusan ha trovato il 1° gol con Spalletti. E se fosse il primo di tanti? - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic-Juve, aumentano le chances di rinnovo - Ancora protagonista, e ancora a segno nel match di ieri sera in Champions league contro lo Sporting allo Stadium, Dusan Vlahovic continua a rendersi indispensabile per la Juventus. Come scrive tuttojuve.com
Rinnovo Vlahovic, la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera - Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Riporta calcionews24.com
Juventus, Vlahovic apre al rinnovo: Spalletti decisivo - La Juventus valuta il rinnovo di Vlahovic: Spalletti lo vuole, ma servirà un taglio dell’ingaggio per restare a Torino. Si legge su europacalcio.it