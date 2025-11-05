Rinnovo Vlahovic: la Juventus offre un contratto lungo ma non andrà oltre i 6 milioni, il serbo chiede un premio alla firma per prolungare. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Nonostante il serbo sia tornato al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti (autore di due gol nelle ultime tre gare) e abbia manifestato la volontà di restare a Torino, il nodo per il rinnovo contrattuale è ancora lontano dall’essere sciolto. Come riportato dal giornalista Marco Conterio sul suo account X, la distanza tra le parti è principalmente economica e riguarda una voce specifica: il premio alla firma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic: la Juve potrebbe offrire un accordo lungo a queste cifre! Novità importanti sul futuro del centravanti serbo