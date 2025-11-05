Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Dopo il pareggio europeo contro lo Sporting Lisbona, deciso proprio da un gol del bomber serbo, la questione contrattuale del numero 9 bianconero è nuovamente argomento caldo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Vlahovic, la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera