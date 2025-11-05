Rinnovo Vlahovic la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera
Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Dopo il pareggio europeo contro lo Sporting Lisbona, deciso proprio da un gol del bomber serbo, la questione contrattuale del numero 9 bianconero è nuovamente argomento caldo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vlahovic dopo Juve-Sporting: "Sentito un dolore al flessore. Rinnovo? Penso al presente" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita, Chiellini ha aperto al rinnovo di Vlahovic e ha definito Spalletti l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo con la Juve Intanto Dusan ha trovato il 1° gol con Spalletti. E se fosse il primo di tanti? - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic-Juve, aumentano le chances di rinnovo - Ancora protagonista, e ancora a segno nel match di ieri sera in Champions league contro lo Sporting allo Stadium, Dusan Vlahovic continua a rendersi indispensabile per la Juventus. Segnala tuttojuve.com
Vlahovic dopo Juve-Sporting: "Sentito un dolore al flessore. Rinnovo? Penso al presente" - Così il serbo (autore del gol) a Sky dopo il pareggio dello Stadium: "Non siamo contenti del risultato perché potevamo fare di più - Si legge su sport.sky.it
Dusan Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus? Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico - Spalletti apre la porta, ma resta il nodo economico, ne parla Gazzetta. Riporta tuttojuve.com