Rinnovo contratto Zangrillo | Chiusa a tempo record la tornata contrattuale 2022-2024 Al via il lavoro per il rinnovo 2025-2027

Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato la firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che interessa oltre 1,2 milioni di lavoratori pubblici, tra docenti, personale ATA, universitario e della ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it