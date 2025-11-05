Rinnovo contratto Zangrillo | Chiusa a tempo record la tornata contrattuale 2022-2024 Al via il lavoro per il rinnovo 2025-2027
Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato la firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, che interessa oltre 1,2 milioni di lavoratori pubblici, tra docenti, personale ATA, universitario e della ricerca. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
