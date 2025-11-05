Rinnovo contratto sindacati firmano tranne Cgil | tutti gli aumenti Una tantum per ATA e anticipi stipendiali 2025-2027
Fumata bianca all'Aran per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2022-24. La riunione, che si è tenuta nel pomeriggio, ha portato alla conclusione della trattativa come annunciato nelle scorse ore. Cinque sindacati su sei hanno firmato l'accordo: Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda, Snals e Anief. Non firma, invece, la Flc Cgil. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
