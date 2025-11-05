Rinnovo contratto scuola Meloni contenta | Dopo anni di blocchi restituiamo continuità e rispetto a chi lavora ogni giorno per i cittadini
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato la firma dei contratti 2022-2024 per il comparto scuola e per quello degli enti locali, definendoli “un passo decisivo dopo anni di blocchi” nella contrattazione del pubblico impiego. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Fumata bianca all’Aran per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2022-24. La riunione, che si è tenuta nel pomeriggio, ha portato alla conclusione della trattativa come annunciato nelle scorse ore. Cinque sindacati su sei hanno firmato l’accordo: Cisl Sc - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, firmato il rinnovo del contratto: circa 150 euro mensili in più ai docenti - Aumenti di 150 euro mensili per i docenti e fino a 240 euro per ricercatori. Scrive ilfattoquotidiano.it
Scuola, siglato il rinnovo del contratto: aumenti medi di 150 euro. Flc Cgil non lo ha firmato - Soddisfatti i sindacati, eccetto Flc Cgil ... Secondo rainews.it
Scuola, firmato il rinnovo di contratto: «Fino a 240 euro in più di stipendio e duemila euro di arretrati». Tutti gli aumenti - 24 del comparto Scuola che interessa 1 milione e 286mila dipendenti, di cui 850mila docenti. Scrive msn.com