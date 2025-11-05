Rinnovo contratto scuola la Flc Cgil non firma | Aumenti stipendiali insufficienti
La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL ha annunciato che non firmerà l’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottolineando che “non sussistono le condizioni per la sottoscrizione”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
