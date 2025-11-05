Rinnovo contratto scuola Frassinetti | Siamo soddisfatti per la firma ora auspichiamo a breve si chiuda anche il 2025-27
Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha espresso soddisfazione per la firma del contratto collettivo nazionale 2022-2024 dedicato al personale scolastico, considerandolo un passaggio di grande rilevanza per il settore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
