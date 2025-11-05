Rinnovo contratto scuola Barbacci Cisl | Decisione utile e scelta di responsabilità
È stata firmata all’Aran l’intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 del comparto Istruzione e Ricerca, siglata dalle principali organizzazioni sindacali rappresentative: FSUR CISL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
