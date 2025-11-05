Rinnovo contratto c’è la firma Naddeo Aran | Un segnale concreto di attenzione verso chi contribuisce alla formazione delle future generazioni
Con la firma all’Aran del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, si chiude ufficialmente la tornata contrattuale del pubblico impiego relativa al triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
