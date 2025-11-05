Rinnovi Juventus, la linea Comolli è rigida: il club non andrà oltre i 5-6 milioni per i nuovi contratti, vale per Vlahovic e per ogni acquisto futuro. La nuova Juventus di Damien Comolli ha le idee chiarissime in termini di sostenibilità economica e gestione del monte ingaggi. La politica di rigore, che il club ha adottato da mesi, è ormai una regola non scritta che si applica a tutti, dai rinnovi dei big agli eventuali nuovi acquisti. L’ultima conferma arriva dalla trattativa per Dusan Vlahovic, ma il principio è universale. Rinnovi Juventus: il tetto massimo è 6 milioni. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio sul suo account X, la Juventus ha fissato un tetto massimo di spesa per quanto riguarda i nuovi contratti e i prolungamenti: il club non andrà oltre i 5-6 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovi Juventus, la società è stata chiara con i calciatori in scadenza: le offerte per il rinnovo non supereranno questa cifra! I dettagli