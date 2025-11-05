Rinnovato e riqualificato | il Teatro Verdi inaugura la stagione dell’opera

Pisa, 5 novembre 2025 – Con l’avvio della stagione lirica, inaugurata lo scorso venerdì 31 ottobre, il Teatro Verdi di Pisa si presenta alla città con un volto rinnovato. Sono infatti in fase di completamento i lavori di restauro della facciata principale, realizzati dal Comune di Pisa in occasione del 160° anniversario dalla fondazione e costruzione del teatro. L’intervento, del valore complessivo di circa 300mila euro, ha riguardato il recupero dell’intonaco e degli elementi decorativi, la riqualificazione degli infissi e la manutenzione del lucernario interno e del fronte su piazza San Paolo all’Orto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

