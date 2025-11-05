Ring lancia Intercom Video | bastano 69 euro per rispondere al videocitofono dallo smartphone senza essere in casa

Dday.it | 5 nov 2025

Il prodotto Ring più venduto in Italia ha un erede: Intercom, il dispositivo che permette di trasformare un vecchio citofono in un citofono smart gestito tramite smartphone, arriva ora in versione video. Ed è compatibile con migliaia di videocitofoni.. 🔗 Leggi su Dday.it

ring lancia intercom video bastano 69 euro per rispondere al videocitofono dallo smartphone senza essere in casa

© Dday.it - Ring lancia Intercom Video: bastano 69 euro per rispondere al videocitofono dallo smartphone, senza essere in casa

