Ring Intercom Video | il dispositivo che rende smart il citofono di casa si rinnova ora può trasmettere anche il segnale video
Ring ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova versione di Ring Intercom, il suo dispositivo che permette di rendere “smart” i tradizionali citofoni casalinghi lanciato nel 2022, e sbarcato in Italia nel 2023. Ring Intercom Video, come fa già intendere il nome, amplia le funzionalità del device permettendogli, in presenza di un impianto con videocitofono, di trasmettere allo smartphone o ad un dispositivo Echo con Alexa non solo il segnale sonoro ma anche il segnale video. Il nuovo Ring Intercom Video ripropone esattamente lo stesso concetto del modello precedente, presentandosi come una scatoletta a base quadrata 11cm x 11cm, spessa 3, da installare in prossimità del proprio citofono (o in questo caso videocitofono) a cui andrà collegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Casa, disponibile in Italia Ring Intercom Video: la sicurezza visiva arriva negli appartamenti - X Vai su X
Buongiorno vorrei sapere come collegare il ring intercom sul citofono Urmet 1133/001 la morsettiera del mio citofono a 5 fili apre 2 cancelli tiene occupati con i fili il numero 1 il 2 il 6 il 10 e il 9 ognuno con un solo filo negli innesti mentre è vuoto CA senza ness - facebook.com Vai su Facebook
Il videocitofono diventa smart con Ring Intercom Video - Amazon lancia il nuovo Ring Intercom Video in Italia: è il dispositivo che rende smart il video citofono, ora a un prezzo promozionale. Come scrive punto-informatico.it
Ring porta in Italia il nuovo Intercom Video: il videocitofono intelligente per gli appartamenti - A tre anni dal debutto del suo primo citofono connesso, Ring amplia la propria offerta in Italia con Ring Intercom Video, un dispositivo che unisce il controllo visivo all’interazione audio, pensato p ... Si legge su cellulare-magazine.it
Ring Intercom diventa anche Video: la videosorveglianza dell’ingresso è ora smart - Ring espande la propria gamma di soluzioni per la sicurezza domestica con Ring Intercom Video, dispositivo che permette di vedere e parlare con i visitatori all'ingresso dell'edificio tramite smartpho ... Si legge su smarthome.hwupgrade.it