Rimini la transizione si fa pratica | Ecomondo unisce acqua e città

Tra padiglioni affollati e voci che si rincorrono, a Rimini la giornata ha intrecciato acqua, città, imprese e materiali: una trama fitta di scelte possibili, strumenti concreti e responsabilità condivise, nel cuore di Ecomondo, in corso al Rimini Expo Centre dal 4 al 7 novembre 2025. Un mosaico di scelte concrete L’edizione 2025 di Ecomondo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rimini, la transizione si fa pratica: Ecomondo unisce acqua e città

Approfondisci con queste news

Al via Ecomondo Rimini 2025, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare. Oltre 1.700 espositori, 30 delegazioni estere e 200 eventi in programma fino al 7 novembre. Focus su innovazione, sostenibilità e cooperazione - facebook.com Vai su Facebook

Torna a Rimini «Key», la guida alla transizione energetica globale - The Energy Transition Expo occuperà per la prima volta tutti i padiglioni della Fiera di Rimini nell'edizione in programma dal 4 al 6 marzo 2026. Lo riporta corriere.it

Quaresima: Caritas Rimini, un invito alle parrocchie a mettere in pratica “micro-realizzazioni” solidali - In occasione dell’inizio della Quaresima, la Caritas diocesana di Rimini propone la “Micro Caritas”, invitando tutte le comunità parrocchiali ed ecclesiali della diocesi a mettere in pratica alcune ... Riporta agensir.it

Meeting Rimini, Engineering: Ia e tecnologie per transizione energetica efficace e sostenibile - Il Gruppo leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pa ha partecipato con ... Segnala notizie.tiscali.it