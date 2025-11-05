Rimini e Livorno insieme per valorizzare il mare nasce il Patto Blu dei due mari tra Adriatico e Tirreno

Un patto blu tra due mari, il Tirreno e l’Adriatico, e tra due città, Livorno e Rimini. Non poteva esserci che cornice più adatta di Ecomondo per ospitare la sottoscrizione ufficiale del nuovo accordo di collaborazione che vede insieme Rimini e Livorno, che uniscono energie, idee per valorizzare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le cinque azioni più spettacolari di Libertas Livorno 1947 vs Rinascita Basket Rimini nella di Calcio.Basket. - facebook.com Vai su Facebook

#Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieA2 #LibertasLivorno1947 #LivornoRimini @MassimoLandi7 Impresa Libertas: battuta Rimini 84-83 in un Modigliani Forum in delirio - X Vai su X

Rimini e Livorno firmano il “Patto Blu dei Due Mari” - Un’alleanza tra due mari, il Tirreno e l’Adriatico, e tra due città, Livorno e Rimini. Riporta corriereromagna.it

Ad Ecomondo nasce il "Patto Blu dei Due Mari" tra Livorno e Rimini - Nell'ambito di Ecomondo è stato sottoscritto dal sindaco del capoluogo toscano Luca Salvetti e dall’assessora all’Ambie ... Scrive msn.com

Alice Parma: “Rimini, terra di autenticità e passione, un percorso condiviso per valorizzare vini e sapori” - Un incontro progettuale e partecipato quello organizzato ieri dalla consigliera regionale Alice Parma insieme all’assessora regionale al Turismo Roberta ... chiamamicitta.it scrive