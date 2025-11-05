Rimaste senza mamma Per le tre sorelle appello alla solidarietà
"Queste tre giovani stanno affrontando un momento di grande fragilità. La comunità tutta è invitata, secondo le proprie possibilità, a contribuire affinché possano proseguire con serenità il proprio percorso di crescita, di studio e di vita". È l’appello del sindaco, Stefano Motta, per sostenere Giorgia, Gaia e Noemi, le ragazze di 20, 16 e 11 anni che hanno perso mamma Valentina, il loro unico genitore, mancata nel giorni scorsi all’età di 41 anni, al termine di una lunga malattia. Per sostenerle è stata avviata una raccolta fondi, la seconda dopo quella promossa da amici e amiche di Vale, con cui a ieri sono stati raccolti oltre 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
