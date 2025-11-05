Rilascio passaporti aggiornati gli orari dell' ufficio della questura | tutte le informazioni utili

L'ufficio passaporti della questura di Reggio Calabria, avvisa l’utenza che, per esigenze organizzative, dal 17 novembre, modifica i propri orari di sportello e riceverà il pubblico esclusivamente tramite prenotazione sull’Agenda elettronica per l’acquisizione di pratiche di rilascio passaporti.I. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

