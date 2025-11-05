Riforma Giustizia maggioranza e opposizione depositano doppia richiesta di referendum

Il centrodestra ha depositato ieri alle 14.30 80 firme in Cassazione per chiedere il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, rispettando la soglia richiesta dalla Camera. Maggioranza e opposizione presentano due richieste di referendum. Nello stesso pomeriggio, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha comunicato in Aula il deposito di due richieste distinte per la consultazione popolare, presentate rispettivamente dalla maggioranza e da gruppi d’opposizione. Ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, un quinto dei componenti del Senato—pari ad almeno 41 firme, da raccogliere entro il 30 gennaio 2026—può richiedere il referendum confermativo sul testo di legge che introduce la separazione tra le carriere di pubblico ministero e giudice, istituisce una Corte disciplinare per i magistrati e prevede il sorteggio per i componenti dei Consigli superiori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Riforma Giustizia, maggioranza e opposizione depositano doppia richiesta di referendum

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Riforma della giustizia: primo ostacolo sulla strada del referendum La macchina del referendum confermativo sulla riforma della giustizia entra nel vivo… ma inciampa subito nel primo problema: il quesito da sottoporre agli italiani. Oggi a Palazzo Chigi si ter - facebook.com Vai su Facebook

"Il sorteggio non avviene tra i passanti di strada ignari di giustizia. Non capisco come mai un magistrato che manda in galera delle persone non sia in grado di giudicare un collega nel momento della promozione." #Nordio #riformadellagiustizia #quartarepubb - X Vai su X

Riforma giustizia, inizia la raccolta firme per il referendum: ecco quante ne servono - Inizia nella serata odierna la raccolta firme dei senatori per il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia promossa dal ministro Nordio. Segnala strettoweb.com

Governo e opposizioni hanno chiesto il referendum sulla riforma della giustizia - Due gruppi di parlamentari, uno di centrodestra e uno di centrosinistra, hanno presentato alla Camera la richiesta di indire il referendum confermativo per la riforma costituzionale della giustizia, a ... Secondo ilpost.it

Sondaggio Referendum sulla Riforma della Giustizia, Meloni convince gli italiani in 3 mesi: chi voterebbe "sì" - Cambiano le intenzioni di voto degli italiani in vista del referendum sulla Riforma della Giustizia: cosa ha rivelato un nuovo sondaggio. virgilio.it scrive