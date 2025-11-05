Riforma delle migrazioni La spinta di Roma e i desiderata di Berlino
Le leggi devono guidare i processi migratori, non la foga di denaro dei trafficanti di uomini. Questa la sostanza del ragionamento che, da mesi, Giorgia Meloni ha portato all’attenzione dei soggetti europei in tema di lotta all’immigrazione clandestina. Lo ha fatto sin dal suo primo consiglio Ue, quando era salita da pochissmo a Palazzo Chigi. Nel corso di questi tre anni la percezione comune europea sul tema in questione è mutata, anche grazie all’apporto italiano che progressivamente ha stimolato gli altri stati membri ad impegnarsi fattivamente per non far gravare l’accoglienza sui Paesi di primo sbarco, anche al fine di garantire un ventaglio di sicurezza e di lotta al terrorismo che investa tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net
