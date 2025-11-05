Rifiuti Mr Green torna allo Scoglio della Regina | rimossi 14 kg di plastica
Mr Green è tornato nuovamente allo Scoglio della Regina dopo aver notato la spiaggetta ricoperta di plastica portata dalle ultime mareggiate. “C'era di tutto - il suo commento - bottiglie, buste e perfino un grande bustone incastrato tra gli scogli". In poco tempo sono stati raccolti tre sacchi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
