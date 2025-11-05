Rifiuti il Commissario avvia verifiche al Centro di Pianodardine
Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che è in corso un’attività di verifica dello stato dei luoghi dell’area adibita a Centro di Raccolta Provvisorio sita nel Comune di Avellino in Via Pianodardine s.n.c, nella materiale disponibilità della De Vizia Transfer S.p.A. Tanto si è reso necessario a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.5622024, che ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 1522006, ha validità 18 mesi. Pertanto gli uffici incaricati hanno avviato una doverosa e opportuna indagine conoscitiva al fine di verificare la documentazione abilitativa necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
