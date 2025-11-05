Rifiuti ad Avellino raccolta differenziata al 62,27%

L'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti ha certificato i dati della raccolta differenziata in Campania per l’anno 2024, pubblicati sul BURC n. 78 del 3 novembre 2025. Si consolida la crescita della raccolta differenziata, che migliora il risultato dell’anno precedente, collocandosi al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

