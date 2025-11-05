Riducevano i chilometri percorsi dalle auto | smantellata colossale truffa ad Ancona sequestrate due ville e 106 veicoli

I carabinieri di Ancona hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni immobili, mobili, conti correnti e società, emesso dal tribunale dorico, a carico di nove cittadini di nazionalità rumena e residenti in Ancona, Vicenza e in provincia di Teramo. Nella vicenda risultano coinvolte altre quattro persone residenti in provincia di Ancona, riconosciute come gli intestatari fittizi di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Riducevano i chilometri percorsi dalle auto: smantellata colossale truffa ad Ancona, sequestrate due ville e 106 veicoli

