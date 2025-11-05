Rider | Ugl venerdì 7 11 mobilitazione nazionale per rinnovo contratto

La protesta nasce dal mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro AssodeliveryUgl, scaduto da oltre due anni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rider: Ugl, venerdì 7/11 mobilitazione nazionale per rinnovo contratto

Leggi anche questi approfondimenti

L’International Jumping Riders Club ha ufficializzato oggi l’elenco dei dieci protagonisti che venerdì 12 dicembre a Ginevra si daranno battaglia sotto la volta dell’immenso Palexpo nella gara delle gare… #cavallomagazine - facebook.com Vai su Facebook

Cisl e Ugl: “Il 7 settembre primo sciopero nazionale del personale Ita. Tra i lavoratori un malessere che interferisce con le attività” - Cisl e Ugl Trasporto aereo hanno annunciato con una nota il “primo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente di Ita Airways il prossimo 7 settembre 2024, dalle ore 13. Secondo ilfattoquotidiano.it