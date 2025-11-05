Ricostruzione privata post-sisma | nelle Marche superata quota 5 miliardi di euro

Prosegue con numeri importanti il percorso di ricostruzione privata nelle Marche dopo il sisma del 20162017. Ad oggi sono stati raggiunti 5 miliardi di euro di contributi erogati per interventi su abitazioni e attività produttive, con oltre 8mila cantieri già conclusi e circa 6.500 attualmente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

