Riconoscimento dello Stato di Palestina mozione ferma al palo | la destra al Senato prende tempo
Alla vigilia della visita ufficiale del presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen a Roma di venerdì, la maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni prende tempo sulla mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nelle ultime due conferenze dei capigruppo al Senato le opposizioni (Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra) hanno chiesto di calendarizzare l’atto di indirizzo che porterebbe l’Italia ad avviare il riconoscimento, ma in entrambe le occasioni la maggioranza ha deciso di prendere tempo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha spiegato che se ne sarebbe parlato più avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un riconoscimento prestigioso per un cittadino sancataldese: Giuseppe Maira è stato insignito del titolo di Maestro del Lavoro, onorificenza conferita a chi, nel corso della propria carriera, si è distinto per impegno, passione e serietà professionale. A esprimere - facebook.com Vai su Facebook
.@Antonio_Tajani: «Riconoscimento dello Stato di Palestina più vicino, ma solo con le giuste condizioni» - X Vai su X
Barcellona P.G.: approvata mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco a Gaza - Il 28 ottobre 2025, il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato una mozione presentata dai consiglieri del ... Segnala 98zero.com
Barcellona, approvata mozione di Città Aperta per il riconoscimento dello Stato di Palestina - approva la mozione del Movimento Città Aperta per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Secondo 24live.it
Palestina, Meloni fissa i paletti: quali sono le condizioni per il riconoscimento - Il riconoscimento dello Stato di Palestina potrà avvenire solo "a due condizioni: il rilascio ... Secondo iltempo.it