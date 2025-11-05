Alla vigilia della visita ufficiale del presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen a Roma di venerdì, la maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni prende tempo sulla mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nelle ultime due conferenze dei capigruppo al Senato le opposizioni (Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra) hanno chiesto di calendarizzare l’atto di indirizzo che porterebbe l’Italia ad avviare il riconoscimento, ma in entrambe le occasioni la maggioranza ha deciso di prendere tempo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha spiegato che se ne sarebbe parlato più avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riconoscimento dello Stato di Palestina, mozione ferma al palo: la destra al Senato prende tempo