Richiesta d' arresto per Cuffaro Adorno M5S | Si torni a votare

"Altro che rilancio della Sicilia: il governo Schifani ormai sembra un archivio giudiziario ambulante. Dopo la richiesta d'arresto per l'ex presidente Totò Cuffaro, alleato di governo del centrodestra, il presidente Schifani continua a far finta di nulla. Non una parola sul fatto che il.

