Ricerca e bonifica di ordigni bellici vicino alla ferrovia | sospesa la circolazione dei treni nel Ravennate

Sabato 8 e domenica 9 novembre, su ordinanza della Prefettura di Ravenna, il traffico ferroviario sulla linea Bologna – Ravenna sarà sospeso nella tratta Castel Bolognese – Russi, per consentire operazioni di ricerca e bonifica di ordigni bellici in prossimità dei binari. La durata del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

