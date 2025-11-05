Riccione pensa già all' estate 2026 | tour dei Negramaro in piazzale Roma Nuovo format per i concerti
La grande rassegna Riccione Music City tornerà nel 2026 con un’importante novità: l’arrivo di alcuni grandi tour a pagamento con i principali interpreti della scena musicale e di intrattenimento contemporanea in piazzale Roma. Un passo con cui l’amministrazione comunale sceglie di potenziare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
