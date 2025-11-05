Riccardo Muti | Meglio Totò dei direttori che fanno lo show
La leggendaria bacchetta: «Il principale difetto dei giovani è l’approccio estroverso, quasi clownesco, al podio. Che fa rimpiangere il Principe della risata. Nonostante diplomi e titoli, molti di opera non sanno nulla. Per questo giro il mondo con la mia Academy». Clicca qui per ascoltare il podcast con l'intervista a Riccardo Muti. 🔗 Leggi su Laverita.info
