Riccardo Muti | Meglio Totò dei direttori che fanno lo show

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggendaria bacchetta: «Il principale difetto dei giovani è l’approccio estroverso, quasi clownesco, al podio. Che fa rimpiangere il Principe della risata. Nonostante diplomi e titoli, molti di opera non sanno nulla. Per questo giro il mondo con la mia Academy». Clicca qui per ascoltare il podcast con l'intervista a Riccardo Muti. 🔗 Leggi su Laverita.info

