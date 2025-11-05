Riccardo Garzo è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

È Riccardo Garzo, studente dell’Istituto Tecnico Economico “A. Tambosi” di Trento, il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti del Trentino. La sua elezione è avvenuta durante la prima seduta plenaria che inaugura il nuovo mandato biennale. Con 47 voti su 105, Garzo succede a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

