Riapre l' ex scuola materna di Massignano ora sede di laboratori artistici e incontri per bambini e famiglie

ANCONA - Dopo oltre dieci anni di inutilizzo ha ripreso vita la scuola materna di Massignano. L’edifico, di circa 300 metri quadri distribuiti su due piani e con un giardino sul retro, è stato dato dal Comune in locazione agevolata alla Libera associazione pedagogica “Rudolf Steiner Aps” che vi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

