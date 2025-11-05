Restituiti oltre 6 milioni di euro per la rigenerazione urbana di Monserrato e Villaseta accolto il ricorso del Comune
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 15542025 pubblicata il 28 ottobre, ha accolto integralmente l’appello del Comune di Agrigento, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Giglio, riconoscendo il pieno diritto all’erogazione dei finanziamenti regionali destinati alle opere di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Rigenerazione urbana Monserrato e Villaseta, la Corte d’appello accoglie il ricorso del Comune: restituiti 6 milioni per le opere - Il sindaco Miccichè: "Dopo oltre dieci anni di contenzioso, questa sentenza restituisce alla città risorse fondamentali per completare interventi di grande valore sociale e urbano" ... Da grandangoloagrigento.it
Sbloccati oltre 6 milioni per 2 rioni di Agrigento, accolto il ricorso del Comune - a Corte d’appello di Palermo ha accolto il ricorso del Comune di Agrigento, rappresentato dall’avvocato Gabriele Giglio, riconoscendo il pieno diritto all’erogazione dei finanziamenti regionali destin ... Scrive msn.com
